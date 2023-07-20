各種口味的披薩是許多人到美式賣場好市多消費時的必買熱食。一位網友近日到好市多買了6月上市的新品「蕈菇松露風味披薩」，實際品嘗後也讓他直呼好吃，不過讓他無法接受的是，披薩聞起來「瓦斯味好重」。對此，許多老饕紛紛指出，其實那股瓦斯味就是松露的味道，而松露就像香菜一樣，喜歡的人會很愛，但是不喜歡的人會很嫌棄。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多買了蕈菇松露風味披薩，吃完的滋味也讓他大讚「吃起來好吃」，只是讓他一言難盡的是，披薩聞起來「瓦斯味好重」，讓他只能暫停呼吸食用，吃完後還得在房間噴灑香水消除味道。

對此，許多人紛紛回應，「那個不就是松露的味道嗎」、「你菇好多哦，我那天在大順店買的料好少，瓦斯味又不夠，好失望，我就愛他瓦斯味，越重越愛」、「啊松露就是吃瓦斯味」、「啊就是松露的味道啊」、「很好吃啊。實在聞不出來有怪味，我的鼻子有問題？」。

另外也有人開玩笑說，如果想吃松露可以聞瓦斯，「反過來說，如果想吃松露，請將鼻子湊上去瓦斯桶，打開瓦斯，不要開太多，那個味道za～一下就上來了，喔…原來這就是松露的感覺…如果想要有儀式感，要找剛灌好瓦斯的，迅速打開再關掉，啵一聲，像在開香檳一樣，滿滿的儀式感」。