新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚意外。一名22歲黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。（圖／翻攝影片）

新北市板橋區新埔捷運站旁今（20）日發生冷氣機從17層高樓墜落，政大財經系21歲黃姓女學生不幸慘遭砸死意外，黃女父母接獲警方通知趕赴醫院，見女兒不幸慘死當場崩潰痛哭，晚間黃女父母和胞姐至派出所協助釐清案情，過程中仍不斷拭淚，至晚間近9時3人才神情悲戚步出派出所。

警方表示，預計明天下午報請檢察官相驗，並將黃姓冷氣工人將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

回顧案情，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今（20）日找來工人安裝冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎將整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的22歲黃姓女大生，黃女頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，黃女經緊急送往亞東醫院急救，仍不幸宣告不治。

據了解，黃姓姐妹倆人今天從八里家裡出發，要去新店的駕訓班上課，在板橋轉搭公車時，竟遇死劫。稍早黃女的媽媽、姊姊、姨丈趕到派出所，非常傷心無法接受，質疑為什麼沒有安全措施？案發後轄區海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。

對此新北勞檢處當下派員前往現場稽查，同時指出將在未來兩個月內執行冷氣安裝專案檢查，要求業者落實作業安全規範。至於此案目前已勒令現場停工，涉及違反《職安法》相關規定將依法處罰，最高可處30萬元罰鍰。