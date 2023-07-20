行政院長陳建仁今日主持「行政院食品安全會報2023第2次會議」，他指出，教育部已增設學校午餐科，強化學校午餐管理與供應品質，要求教育部落實營養師等專業人員的知能訓練，並結合推動食農及飲食教育；當前《食農教育法》立法已滿1年，盼每個孩子在接受食農教育課程後更能理解食物珍貴，並對環境永續盡份心力。

增設學校午餐科一事從去年傳到現在，今日陳揆主持食品安全會報時指出，食品管理不僅涉及跨專業、跨領域、跨部會的合作，需要政府和民間共同努力。而學校午餐食品安全是必須長期投入的工作，也是政府施政重點項目，涉及多個部會合作，工作項目相當多元複雜，推動層面也相當廣泛。有鑑於此，教育部國民及學前教育署已增設學校午餐科，強化學校午餐管理與供應品質，深化師生食農教育及飲食教育。

陳揆提到，《食農教育法》立法已滿1年，政府正積極推動相關工作，委員們在多次食安會報中，對食農教育提出關切及建議，足見各界對此議題相當重視，今日會議也請各委員踴躍提供寶貴意見，協助政府順利推動重大食安政策。

隨後，陳揆聽取教育部報告「學校午餐科相關業務及目標」後表示，為確保國中小學童食材來源明確、優質及安全，提高國產食材自給率，政府自2016年起推動學校午餐採用三章1Q食材，並推廣在地食農教育文化，受惠人數已達約178萬人，今年1月至5月全國章Q食材覆蓋率更高達97.99％以上。

陳揆表示，學校午餐業務涉及各方專業，需透過跨部會及地方政府密切合作，並藉由增設學校午餐科，強化學校午餐管理。另對於營養師等專業人員的知能訓練，以及結合推動食農及飲食教育等部分，教育部應必落實執行短、中、長期目標，並建構更健全的組織及行政管理體系，同時亦須加強與農委會、衛福部等跨部會合作，使人力、物力、財力等資源能適時、適切規畫。

針對農委會與教育部「食農教育推動執行現況」報告，陳揆表示，近年來全球受氣候變遷、俄烏戰爭等因素影響，導致糧食供應不穩定，食農教育推動讓國人認同在地農產，更養成珍惜食物、減少浪費的習慣，他盼部會確實落實《食農教育法》各項工作，整合營養食材、淨零碳排等資訊，融入課程之中。

陳揆強調，食農教育的推動需要中央與地方政府協同合作，以及民間非營利組織、食品產業與各公民團體共同推動，希望大家一起努力，積極落實全民食農教育的目標，期盼每一個孩子在接受食農教育課程後，都能夠理解農產品和食物的珍貴，也懂得均衡飲食，長得更健康，並對環境永續盡一份心力。