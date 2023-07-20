對於副總統賴清德日前稱「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清此言論。前立委郭正亮今(20日)表示，總統蔡英文2011年首次參選總統時，也在當年9月被《金融時報》撰文提醒美國對她的兩岸政策有疑慮，今年才7月、在賴清德訪美之前就撰文提醒已經對他很不錯了，讓他有時間修改，也是提醒賴清德訪美時講話要注意一點。

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導稱，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論，報導也提到，美方高層澄清，白宮並未向賴清德與其競選團隊或工作人員，針對相關言論聯繫接觸，且未對此發表其他言論。

郭正亮今在政論節目《國民大會》表示，《金融時報》這兩位資深記者，一位是華盛頓非常資深的代表，另一位是台北的席佳琳（Kathrin Hille），她跟民進黨、蔡英文的關係不錯，也非常欣賞、支持蔡英文，這兩個人寫的美國國安高層的文章從來沒有錯過。

郭正亮認為，《金融時報》是在善意提醒賴清德，現在才七月就撰文提醒，就是怕賴清德會搞砸。

郭正亮提到，2011年蔡英文第一次選總統，蔡提的是「台灣共識」，美國就認為台灣共識只是內部團結，不是兩岸方案，要求蔡英文講清楚一點，當時也是《金融時報》的席佳琳和華盛頓代表一起寫文章，「美國對在野黨(民進黨)的兩岸政策感到疑慮」，事後也證實就是白宮的國安官員講的，甚至認為是白宮國安顧問授意《金融時報》寫這篇文章。

郭正亮也說，當時講蔡英文的文章是9月才寫，這次賴清德在7月就寫，《金融時報》對賴已經很不錯了，讓賴清德還有時間去調整，也是特地選在賴清德訪美之前，就是提醒賴去美國講話要注意點。

郭正亮表示，賴清德的台獨本性平時藏得很好，四大支柱的投書美國人也覺得不錯，但在民主聖地宜蘭演講時，又露出他台獨的本性，講了心裡話，但「不要以為在台灣的台語演講美國不會蒐集情報，AIT很厲害的」。