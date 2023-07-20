VERIVERY一年來台2次超寵台粉。（COME ON JKSSP提供）

VERIVERY重現星野愛的招牌姿勢。（COME ON JKSSP提供）

韓國男團「VERIVERY」將於本周（22日）在台北三創生活園區Clapper Studio接連舉辦2場「2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI」演出，2月來台開唱時，安可長達45分鐘，隊長東憲笑曝「隔天聲音都啞掉了，開直播都發不出聲音」，但依舊表示，若場地允許的話，很願意挑戰上次的紀錄。浩榮則後悔因為太累沒跟成員們一起逛夜市，「看到大家那麼開心，這次我無論如何一定要逛到」。

東憲將在下半年入伍服兵役，被問及當兵前最想做的一件事，他嘴甜喊「就是再來台灣見粉絲一次，非常感謝能再次受邀來台」，其他成員被問到是否會不捨？東憲自嘲：「大家好像都沒有難過！」啟賢趕緊出面緩頰，「因為是所有韓國男生都要面對的義務，希望東憲哥可以好好放鬆，然後健健康康地回來」，浩榮也說：「東憲哥入伍後，我就是年紀最大的，但我不會代替東憲哥的隊長位置，各自在各自的位置上分攤隊長的工作。」東憲也表示自己最擔心老么岡旻，「我在的時候還可以治一下，但怕我不在，他就會跟哥哥們搗亂。」

他們5月推出新歌〈Crazy Like That〉，被問到做過最瘋狂的事情，啓賢先自爆，前陣子手機放在衣櫃，「我吵了3小時說手機怎麼不見了，後來才想到在衣櫃，我覺得我應該是瘋了吧！」接著東憲爆料，本來他們的宿舍很髒，但發現不能再這樣生活下去了，於是像瘋了一樣努力地清掃一遍，現在已經很乾淨了。岡旻還爆料東憲的房間最髒，「本來是很難走進去的，現在可以了」，東憲也笑說「發現原來宿舍有這麼大」。結束大掃除後，成員們也一起叫炸醬麵犒賞自己整天的辛勞，隊長東憲也自首「我沒有請客…」，但下次一定會出錢。

而被問到台灣粉絲似乎重視他們的才華超越身材，不希望看到VERIVERY表演時脫衣服，勇勝笑嗆應該是口嫌體正直，「嘴裡說不行，但看起來很喜歡」，並稱他們還有其他可以看到才華的優秀舞台，啓賢也直接以手遮臉露眼示範，笑喊：「粉絲們雖然很害羞，但都會這樣擋住臉看。」VERIVERY在日本演出時有表演人氣動畫《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉，記者在現場也請團員們重現星野愛的招牌姿勢，6人比完後不忘請記者選出最可愛的成員，東憲還說：「我最可愛吧？」沒想到當場被記者吐槽，訪問氣氛相當歡樂。