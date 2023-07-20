估計贏得10億8000萬美元（約新台幣326億元）彩金的一張美國「威力球」（Powerball）中獎彩券在洛杉磯一家超商售出。這是美國史上第6高彩券獎金、威力球第3高彩金。

美聯社報導，搖獎機今晚抽出的中獎號碼是：白球7、 10、11、13、24號，紅球24號。加州彩券局（California Lottery）在推特上表示，頭獎中獎彩券在洛杉磯拉斯帕馬斯迷你巿場（Las Palmitas Mini Market）售出。

彩券最終銷售情況高於預期，使得頭獎彩金高於原先預期的10億美元，來到10億8000萬美元，成為美國史上第6高頭獎彩金。

中獎幸運兒可以選擇以逐年遞增方式領取彩金，或一次領回稅前5億5810萬美元獎金。

威力球頭獎中獎機率是2億9220萬分之一，去年11月曾開出20億4000萬美元的歷來最大頭獎彩金。

威力球在全美45州以及華盛頓特區、波多黎各、美屬維京群島販售，上次有人中頭獎是在4月19日，當時的獎金為近2億5300萬美元。