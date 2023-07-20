34歲女星張愛雅(舊名:艾雅)以《大學生了沒》出道，去年9月嫁給圈外男友，仍時常在社群平台分享生活，最近夫妻倆趕著上班，沒想到竟不幸發生車禍，好險並無大礙，而了解事發原由後，驚覺與一NG行為有關，大嘆：「得不償失啊！」

張愛雅跟老公19日一大早趕著去上班，但安全問題至關重要，便互相提醒越急越要慢慢來，然而才停下來等5秒紅燈，車尾便被後車撞到，當下跟老公對看，也花了些時間處理車禍，以致後來進到攝影棚時，所有來賓都在等她，感到非常不好意思、也很感激大家的包容。

了解事故原因後，張愛雅表示車內是一對夫妻，坐在副駕駛座的老婆正在睡覺，老公則一邊開車、一邊幫忙拿東西，結果來不及煞車，造成如此局面，好險雙方均無大礙。而經由此事，張愛雅領悟一個道理，坦言駕駛開車很累、必須集中注意力，因此坐在副駕駛座的人不要給人太大負擔，否則後果難料，大呼：「實在得不償失啊！」

對此，網友們紛紛留言安慰：「保重，度了小劫就要有大吉來了」、「沒事就好，平安最重要」、「或許可以去廟過個運，乞求平安」，也有網友見到配圖不公開老公的長相，詢問：「都已經結婚了，另一半為何還要打馬賽克？」而事實上，張愛雅過去說過長相神似韓團Super junior始源，不過老公是圈外人，仍在適應她的藝人身分，加上尚在積極瘦身，請大家不要著急，待時機成熟便會公開長相。