新竹縣政府消保官日前接獲民代協助民眾反映疑遭非法不動產仲介詐欺，消保官立即與主管機關地政處受理8位民眾申訴，並陸續蒐集相關證據資料，同時稽查涉及之不動產經紀業者與預售建案，目前通知被申訴的兩名涉案人限期說明釐清案情中。

俗稱中人的黃姓跑單幫仲介，利用虛假預售屋誆騙近20人、吸金超過4500萬。這群多半來自竹科的受害者除組成自救會，日前在民代林思銘、林禹佑協助下，向新竹縣消保官陳情，但自救會認為縣府罰則太輕，預備向監察院狀告縣府違法失職。

新竹縣政府解釋，消保官在接獲申訴隨即立案，並協調地政處稽查。此次陳情的申訴人有8位，目前已聯繫這8名民眾，陸續蒐集相關資料，並協助上行政院消費者保護會線上申訴系統填寫，案件收齊後，將盡快安排協商，保障消費者權益，截至20日已收到4人申訴資料表。

地政處根據申訴人指控內容，正積極蒐集相關證據，並且稽查涉及的不動產經紀業者及預售屋建案，了解實際狀況，也通知兩名被申訴人限期說明陳述意見，盡速釐清事件。

地政處在取得具體事證並釐清後，被申訴人若涉有詐欺或偽造文書部分，即移送檢調單位偵辦。在非法經紀行為部分，若經證據釐清認定確實，就會依不動產經紀業管理條例第32條規定，對行為人處10萬元以上、30萬元以下罰鍰，可按件處分。而在炒作方面，同樣若釐清後確實違反今年2月新修正《平均地權條例》之重罰不動產炒作規定，則依法處100萬元以上、5000萬元以下罰鍰。