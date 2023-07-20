高雄苓雅區無預警停電 影響3338戶 民眾爆粗口「明明不缺電」 21:522023/07/20 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄苓雅區3338戶無預警停電。圖為示意照，非苓雅區畫面。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市苓雅區今晚無預警停電，網友紛紛上網回報災情，民眾氣憤爆粗口「靠北停電」，還有人說「明明說好的不缺電？」對此，台電證實今晚8時59分3338戶，目前緊急搶修中。 台電高雄區處說明，今（20）日8時59分苓雅區福建街、三多二路、興中一路、民權一路等一帶停電3338戶，已立即派員現場查修，原因待查明。 不少網友氣炸，有人狠酸「小時候停電大部分是颱風引起，現在停電是阿共的陰謀！」、「剛剛瞬間跳電一下嚇到我，原來我不孤單」、「是怎回事？又要進入停電時期」。 #高雄 #停電 #台電 #缺電 #苓雅區 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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