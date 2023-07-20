高市苓雅區今晚無預警停電，網友紛紛上網回報災情，民眾氣憤爆粗口「靠北停電」，還有人說「明明說好的不缺電？」對此，台電證實今晚8時59分3338戶，目前緊急搶修中。

台電高雄區處說明，今（20）日8時59分苓雅區福建街、三多二路、興中一路、民權一路等一帶停電3338戶，已立即派員現場查修，原因待查明。

不少網友氣炸，有人狠酸「小時候停電大部分是颱風引起，現在停電是阿共的陰謀！」、「剛剛瞬間跳電一下嚇到我，原來我不孤單」、「是怎回事？又要進入停電時期」。