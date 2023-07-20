陶晶瑩主持的《音樂主理人》接下來團體對抗賽Part 2的新挑戰更是要與異業結合，請參賽選手們為品牌量身打造一首歌曲，這次的主題各組分別要創作出「球隊之歌」，「啦啦隊應援曲」與「MVP之歌」，飛行導師由呂士軒，閻奕格，李友廷擔任，此外還特地邀來職業籃球聯盟會長錢薇娟，以及職籃球隊CEO和啦啦隊FORMOSA SEXY來擔任陪審團投票，陶晶瑩賽前也對選手們喊話：「今天的比賽會淘汰非常多人喔，請你們把握機會，我們不想失去你。」

當天比賽，挑戰「啦啦隊應援曲」的組別分別是A組的NIO、JAS 、JOCELYN對戰B組的嘎嘎（潘俊佳）、翊庭及伊西，陪審團之一的FORMOSA SEXY還帶來性感的啦啦隊應援舞蹈，曼妙曲線隨著音樂不斷擺動，讓全場暴動。

FORMOSA SEXY表演完後，陶晶瑩馬上提問：「妳們有沒有被我們的選手要電話跟加LINE？」隊長笑說：「唯一一個有我們聯絡方式的就只有嘎嘎！」陶晶瑩大喊：「為什麼？」嘎嘎立馬跳出來解釋：「因為她們剛剛表演的單曲是我幫她們配唱的，沒有跟他們要聯絡方式啦！只是大家有互相追蹤而已。」