一名22歲政大女學生今(20日)下午，在板橋捷運新埔站附近的公車亭候車時，遭後方大樓掉落的冷氣砸中，不治身亡。實地走訪現場，發現對面大樓，也有多台冷氣安裝在牆外，懸浮在空中，看得怵目驚心。

女大生在捷運新埔站2號出口旁的公車亭候車，當時她拿著手機，從公車亭後方走過，沒想到此時冷氣從天而降，不偏不倚砸在她頭上，其他路人看到這一幕也全都嚇壞。女大生受到重創，當場昏迷，急救後不治身亡。

從事發地點往對街一看，發現對面大樓有數十台冷氣都安裝在室外，下方同樣有人行道與公車站。(圖／中時新聞網)

本報記者實際前往現場公車亭，事發大樓其他住戶並未發現有冷氣機安裝在室外情形，推測與管委會禁止在外牆裝設冷氣有關。然而往前方一看，對面大樓卻出現許多安裝在室外的冷氣機，最上面三個樓層，隨手一數數量高達11台，且該大樓下方同樣也有行人道與公車亭，路人猶如與死神為伍。

據了解，事發大樓管委會早已明文規定，禁止在公車站一側的外牆安裝冷氣，但17樓房東無視規定，違規安裝，就連工人也違反施工時間，偷偷提早動工。事實上，房市專家Sway就曾在臉書痛批，許多人貪圖陽台面積，把冷氣室外機裝在外牆上，遇到地震搖晃可能導致螺絲鬆脫，進而因為潮濕天氣導致住家漏水、外牆壁癌，接著冷氣就可能掉落，呼籲民眾不要住在這種惡鄰家樓下，也不要從下方經過。