出席的地主直接表態拒絕住了60多年的房子被拆，更質疑大平台設計不夠體諒當地住民。（呂妍庭攝）

嘉義縣嘉爭取水上鄉段鐵路高架化，因財務效益呈負數，得不到交通部審議委員會支持，縣府改以「車站大平台」計畫替代，規畫要花48億蓋6層建物和路橋，今首次辦說明會，有出席地主直接表明「拆我房子不同意」，如縣府硬要做大平台「一定反對」，表態支持鐵路高架化。

鐵路高架化方案未獲中央支持後，縣府2020年開始構思替代方案，並提出車站大平台方案，初步規畫將水上車站南移至現在的水上農會位置，建設與陸橋共構的車站大平台，分為地上4層樓及地下2樓，地上做為車站，戶外還有近5200坪的公共廣場及平台。

根據縣府規畫，屆時會建置雙向、單向路橋繞行車站接嘉168線道和台1線，可解決地面車流堵塞問題，預計要投入48億元，目前正進行可行性評估，預計2024至2026年提出完整規畫，送中央審查通過後，2027至2029年為設計階段，2030年正式動工，期間會配合辦理都市更新。

今首場下鄉說明會，嘉義縣長翁章梁親自主持，立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭、鐵道局副局長溫代欣等人出席，藍營、無黨籍民眾及多位住戶、地主到場發表建言。

在當地住了60多年的地主直接表明「拆我房子，我不同意」，說房子不見了，再怎麼補償也沒用，指大平台恐造成水上東、西區發展不平衡，更質疑路橋道路設計太窄，發生車禍反動彈不得，還說嘉義縣老年人口多，高齡化社會，公共建設應多體諒住戶，認為應做高架化。

另有住戶私下表示反對車站大平台計畫，「如真要做一定反對」，批大平台沒路用，鐵路高架化直接把6個平交道解決掉，還多出好幾條路來，也有地主認為縣府的思維只侷限在大平台，應多方思考，不過也有民眾認為大平台長遠來看可提升水上當地發展。

嘉義縣議員王啟澧（右）認為大平台的設計無法消除平交道對交通的影響，要求縣府必須傾聽地方心聲。（呂妍庭攝）

縣議員王啟澧指出，大平台涉及拆遷，若地主屋主若沒有意見，他就不會有意見，但若未給出興建大平台的具體承諾，2030年是否會建設仍是問號，也影響鄉親權益。縣議員賴瓊如說，大平台落成後會讓水上市場攤販位置變動，現在店家生意熱鬧，搬去其他地方恐影響生意，建議縣府參考嘉義市區垂楊大橋，讓橋上的車輛可通行，橋下的民眾可擺攤賣菜。

嘉義縣議員詹琬蓁（左一）除質疑大平台未解決6個平交道的不便，更質疑公共建設不該用有沒有賺錢的本益比來衡量。（呂妍庭攝）

議員楊秀琴表示，她在水上鄉生活30幾年，十分了解目前塞車的狀況，儘管大平台立意良善，但平台落成後，鄉親可能要花更多時間穿梭大平台，比等平交道的時間還要多，縣府將納入考量。

議員詹琬蓁指出，縣政府不是民間公司，不該以效益層面去思考政策是否要執行，只要鄉親有需求就必須要回應，而不是益本比低於1就不去做，若中央不同意鐵路高架化，縣府更應為了人民去說服中央。

翁章梁說，大平台政策牽涉到都市更新，若執行成功將能為水上鄉改頭換面，但興建過程可能涉及土地徵收，因此必須做詳細的評估，解決交通難題的同時也需備妥補償方案，創造雙贏局面。

經濟發展處表示，目前以不影響台1線車流，維持既有用路習慣為前提進行大平台規畫，感謝各界提供寶貴意見，將會持續修正方案，讓整體計畫更符合地方鄉親所需。