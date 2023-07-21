新光金今年股東常會改選董事，改革派拿下2/3席次，經營權變天，子公司新壽6月29日董事會推舉曾任金管會保險局長的前凱基銀行董事長魏寶生擔任董事長，在此次改選「揭竿起義」的改革派代表洪士琪出任副董事長，總經理黃敏義續任。

新壽今天舉行GO普惠定期保險發表會，此為魏寶生接任新壽董事長後，首度公開面對媒體。

新壽今年上半年累計稅後虧損新台幣111.87億元，累計每股稅後虧損1.52元，RBC（資本適足率）拉起警報。在新壽新高層人事底定後，金管會保險局隨即約談魏寶生及洪士琪，要求評估新壽財務情況、規劃妥適增資金額，務必使新壽RBC達法定標準。

魏寶生今天接受媒體聯訪時表示，為順利接軌IFRS 17及ICS，銷售面、商品面及投資面將齊頭並進，短期內增資為最重要任務，新壽將在7月底前召開董事會確定因應方案。

魏寶生提到，新壽是一家老公司，今年邁入60週年，但員工都非常年輕有活力，將共同努力創造更好的下一個60週年。

他指出，對於新壽而言，今年下半年增資必須到位是最重要的事，該有的調整體質與轉型現在都要開始進行。此外，因新壽持有不少不動產，魏寶生透露，對於不動產活化，確實有些想法、有些改進的地方，會在7月底董事會提出，待董事會確認後再對外說明。