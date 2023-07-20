王涂芝表示，她跟岳員沒有很熟，除公務外，鮮少聯繫，該日後，岳員同年7月20日有因公務主動聯繫她，當面報告；同年8月17日也有來新北洽公主動傳訊息告知，放點心在她桌上，但她當時不在位置，因此回訊感謝。（王涂芝提供）

警政署前政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝先前捲入「88會館」的招待所之亂，王後續揭發黃意圖引誘她說謊，雙方最終鬧得不愉快，關係決裂。王涂芝近期被岳姓員警爆料，涉嫌對其摟抱親吻上下其手。對此，王發出5點澄清，並反指岳員是黃錦秋的女婿，本件純屬捏造，她自認坦蕩，將全力配合本署後續的調查，相關LINE的對話資料也於第一時間提供給調查小組檢視及截圖留存。

王涂芝指出，當襄閱接獲媒體詢問此事時，她一頭霧水，完全不知道發生什麼事情，看到新聞報導後，才確定人事時地物。

她解釋，2020年7月10日是警政署慶功宴聚會，當晚她不勝酒力，因此由岳員及陳姓員警叫計程車送她回土城住處，岳員與她坐後座，陳姓警員坐副駕，2名員警當時均是警政署政風室主任黃錦秋的屬下，且岳員還是黃錦秋的女婿。

王涂芝表示，當時她雖不勝酒力，意識尚屬清晰，還能明確告知我家住址，且當時她和黃錦秋關係很好，得知岳員是黃錦秋的女婿，也知道他即將與其養女結婚，又當時還有陳姓員警及計程車司機，她不可能有任何性騷擾的意思及行為。

王涂芝說，她下車抵達住處大門管理室後，社區管理員見2名未見過的男性攙扶她，擔心她的安危，還報警請派出所1名女警、1名男警到場，由女警和岳員攙扶她上樓到家門口。

王涂芝表示，她跟岳員沒有很熟，除公務外，鮮少聯繫，該日後，岳員同年7月20日有因公務主動聯繫她，當面報告；同年8月17日也有來新北洽公主動傳訊息告知，放點心在她桌上，但她當時不在位置，因此回訊感謝，也有請對方結婚時要發喜帖給她。

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