國軍現行抗彈板是否能抵抗類似解放軍使用的子彈議題不斷延燒，本週一（17）烏克蘭士兵取出俄軍留下來的公發「勇士單兵作戰系統」（Ratnik）6B45防彈衣戰術背心當中的抗彈板，並且拍攝影片準備好好來評測一番，影片一開始還很詼諧的嘲諷這抗彈板很薄、很輕，徒手還能稍微掰彎，沒想到先後使用5.45毫米標準彈、7.62毫米穿甲彈實測。拍攝者首先打破沈默問：「那麼…該怎麼辦？」另一名烏軍則表示：「什麼怎麼辦？打頭啊！」

Chubs mad that Russian standard issue 5A class plates for 6Б45 aren't getting penetrated by AP 7,62x39 rounds...



Reminds me of that MRE video lmao pic.twitter.com/YNYWxqGfT4 — 🇷🇺General Surovikin 🖤💛🤍 (@_Surovikin_) July 16, 2023

這2名烏克蘭士兵拍攝的這支影片中，搭配6B45的抗彈板「花崗岩」（Granit）為的防彈係數為5A級，影片中烏軍首先使用的是標準5.45x39mm（7N6）鋼芯子彈以及7.62x39mm穿甲彈，不過並沒有談到是哪一種型號的穿甲彈，而7.62x39mm穿甲彈一直在推出新版本，因此很難判斷，他們先後使用AK-74和RPK射擊，但是全部的子彈都被攔阻下來。

俄羅斯的防彈係數分級標準稱之為GOST，與我們熟知的美國司法協會（NIJ）標準不同，GOST 5級需要能夠有效防護7.62x54mmR鋼芯子彈（57-N-323S）直接射擊，性能趨近於我國國軍抗彈板的NIJ III級的標準——需能有效攔阻7.62x51mm M80彈直接射擊。

而GOST 5A級的防禦力則提升至，能夠有效攔阻7.62x39mm穿甲燃燒彈（57-BZ-231），讀者請注意，這與常見的7.62x39mm（57-N-231）鋼芯子彈性能完全不在一個檔次，子彈是一個很獨立很特別，十分容易被忽略的武器科技樹，故請不要認為只有武器口徑跟初速能夠決定穿甲力和威力。