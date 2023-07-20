中信兄弟20日靠著鄭浩鈞生涯單場新高7局僅失2分好投，加上江坤宇、許基宏本季首轟助拳，以6比4擊敗樂天桃猿，奪下2連勝，也中斷對戰桃猿2連敗。

兄弟開局靠著周思齊雙殺打先馳得點，雖然下半局被桃猿立刻反超，4局下岳東華保送上壘再靠隊友推進得點圈，詹子賢、許基宏安打攻下2分再把領先要回，5局下江坤宇再從曾仁和手中敲出2分炮、本季首轟出爐，助隊擴大領先。

先發投手鄭浩均用96球完成7局任務，投出6次三振、1保送，被敲7支安打包含1轟、失2分，改寫加入中職後單場最多投球局數，但接手的呂彥青一登板就被敲安，1出局後又被成晉、廖健富狙擊，讓桃猿一度追到1分差，保送陳俊秀後留下一、三壘危機被換下場。

好在接手的吳俊偉「拆彈」成功，讓代打的林泓育敲出內野滾地球，凍結住失分。8局下許基宏從陳冠宇手中敲出陽春炮、用本季首轟幫球隊鎖住勝果，「黃衫軍」最終就以2分差勝出。