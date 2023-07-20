土耳其對中國大陸製造的無人機進行性能測試，意外發現當無人機靠近中國大陸邊境時，疑似會啟動「安全防護」機制，自動掉頭，無法攻擊中國大陸境內目標。前海軍艦長黃征輝認為，有一種可能是「商業競爭」。不過，如果是真的，購買的武器只要有晶片，想在裡面藏一個隱藏功能，是輕而易舉的事情。

黃征輝今(20日)在中天《Cti Talk-黃征輝》節目中表示，土耳其拜卡科技銷售無人機至23個國家。拜卡執行長稱，據某一個採購無人機的官員表示，從中國大陸買的無人機，一旦接近中國大陸邊境，就會自動啟動「安全防護」機制，掉頭回來。

黃征輝對此指出，這有一種可能是「商業競爭」。因為中國大陸無人機也賣得非常好，土耳其全球最大的競爭者，可能是中國大陸，要讓大家對中國大陸打一個問號，這就是「商業競爭」，讓大家因而不能相信中國大陸無人機，認為可能裡面藏一手。

黃征輝點出，這如果是真的，了解世界軍武市場，就會發現，這件事是相當可能的；購買的武器，只要有晶片，想在裡面藏一個隱藏功能，是輕而易舉的事情。他更舉例說，比如一顆飛彈裡藏隱藏功能，一個指令就可以讓它自毀，使用者也破解不了，沒辦法去預防。

至於為何要如此做呢？黃征輝表示，比如現在是賣給朋友武器，萬一將來變成敵人，怕他使用你賣的武器來攻擊你，所以都會留一手。