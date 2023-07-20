有著「最美里長」別稱的新北市永和區永福里里長陳紫渝，近日被週刊爆料與派出所一名涂姓員警祕戀中，事後陳紫渝在社群上發聲認愛，讓不少網友心碎，也獲得諸多粉絲的祝福。不過，也有網友挖出男方的可能薪資，並大讚陳紫渝在戀愛時的金錢觀。

陳紫渝爆出與一名涂姓員警祕戀中的消息後，昨(19)日在IG上發文認愛，寫下：「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情，我希望大家可以祝福我，也請大家給我們空間，謝謝。」而相關消息曝光後，也讓網友們好奇男方的薪水。事實上，過往便有網友在社群論壇《Dcard》上PO文，指出：「一般派出所員警大約6萬-6萬5左右，一年年薪大約80萬。」底下也有不少網友留言表示：「北市一級戰區的派出所警員現在大概第5,6年左右加上加班費,年終等，可以近百萬左右(未扣稅)」、「一般縣市現在基層大概剛出來70萬多。」

此外，由於男方收入較接近平均薪資中位數，並未擠身高收入人群，讓網友們在PTT上回應相關討論文章時，表示：「某主播要求250萬年收台北有房還不能有負債，相比之下這里長根本天使，根本台女最佳典範。」為凃姓員警與陳紫渝這對情侶檔獻上祝福。

事實上，某位美女前主播近期登上節目《單身行不行》時，分享和老公的認識經過，表示兩人第一次約出來見面後，她便主動問對方是否是經濟獨立的人，並直言：「我希望如果你是靠自己的話，你至少穩定的年收要有250萬以上。」相關言論在社群上引發討論。