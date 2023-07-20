英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴清德爭議言論，引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯20日在《新聞大白話》節目指出，賴說「在中南海跟美國做選擇」是露出台獨尾巴，說「台灣總統要以走進白宮為目標」是抱怨美國對台灣不夠好，這兩件事都惹怒美國。而報導稱，有官員拒絕回答，是否有其他的美國行政機構向台北表達疑問，但綠營新聞稿都把這句話拿掉，就是企圖魚目混珠、混淆民眾視聽。

徐巧芯提到，19日晚上最大的新聞就是《金融時報》寫到，賴清德說「這次選舉是在中南海跟美國之間做選擇」，又說「台灣的總統就是要以走進白宮為目標」，「這兩件事情惹怒了美方！」美國國務院就來多次詢問說，這到底是怎麼回事？甚至報導說，有8個人、8個消息來源告訴他們說，有這個事情！第一個，在中南海跟美國之間做選擇這件事情，讓美國覺得：你的台獨尾巴，露出來了！

「他們擔心兩岸之間兵凶戰危，這不是美國現在要的！」徐巧芯表示，第二個，你講說台灣的總統應該要走進白宮，你是在抱怨美國對你不夠好！抱怨美國對台灣不夠好！所以美國爸爸就覺得說，賴清德在搞什麼？這篇文章裡面，直接把賴清德跟陳水扁做比較，「注意喔，他們比較的對象不是賴清德跟蔡英文！」而是提到過去從2000年以來，陳水扁執政時期對美國所造成的困擾非常地嚴重，所以不要再有下一個阿扁！

徐巧芯指出，這會是美國人看這次選舉的主軸，甚至報導裡面訪問到一些前官員，都說賴的說法對台美關係完全沒有幫助，這樣形容我們台灣的副總統，這是很嚴厲的指控，也表達了非常的不滿。因為過去2012年的選舉，蔡英文被美方打臉，也正是《金融時報》。他們有2個很資深的記者，1個在美國，1個在台灣，同2個人在寫這些文章，而且他們是非常權威性，直通美國國務院的。

「當然昨晚民進黨動起來，包含御用記者，發了很多新聞稿。」徐巧芯強調，但自己仔細看了以後，發現他們很刻意地把報導裡面的其中一句話拿掉了。因為裡面有個段落是這樣子，有一個官員說，美國的白宮沒有跟賴清德他們有接觸，但是他後面下一句是寫什麼？直接翻譯給大家：「這個官員他拒絕回答，是否有其他的美國行政機構，向台北表達他們的疑問。」但這一段在民進黨、總統府所發的新聞稿裡直接被拿掉了！

徐巧芯直言，綠營只提了說，白宮沒有跟我們反映，白宮沒有跟賴清德接觸。但是他們的官員拒絕回答，是否有其他的行政機關去向台灣詢問，賴清德到底怎麼回事，這個他直接拿掉了！他是企圖把一般民眾對白宮跟國務院這件事混在一起，魚目混珠，讓大家覺得沒有這件事。那就問民進黨政府，你敢公開質疑《金融時報》是假消息嗎？你敢像批判台灣一般媒體那樣去批判《金融時報》嗎？「根本就不敢！」

徐巧芯說，而這次賴清德的美國行，也必然會受到這件事情的影響。