金曲歌王曹格在演唱會前突然情緒大暴走,13日深夜突然在社群連發多篇充滿負面情緒的內容,還標記前妻吳速玲,更跑到對方IG留言洗版,最後留下「我好痛苦」的圖片,令外界相當擔憂。曹格終於在演唱會倒數2天,今(20)日深夜低調發聲,釋出要振作起來的跡象。

曹格13日在IG暴走發文,上傳多張與吳速玲、家人們的合照,寫下各種情緒性內容,「best moment of my life…. So far」、「亂七八糟了……但還是愛她,傻傻的被罵,被笑,被恐嚇,但也傻傻的把爽」、「等著瞧看看妳的律師是否會打給我」,還有「结婚日!說的台詞 、承諾,保證都廢了」、「ok I’m ready to go. Bye bye」。

而曹格在最後一篇貼文沒說任何話,只以一張寫著「I’M IN SO MUCH PAIN HELP ME」的圖片,表示他好痛苦的心情,就沒有再更新了,此舉讓粉絲擔憂他身心狀況。慶幸的是,曹格於演唱會前2天終於發聲,寫下「家有」並配上女兒Grace兒時照,被猜測他想表現對家人的想念,或是鼓勵自己「加油」振作起來。

日前曹格情緒失控的行為,被外界推敲是吃醋吳速玲與「德祥海運」少東陳劭翔有互動,但二人都未對曹格失控行徑做回應,陳劭翔的妻子陳薇也發文間接透露與吳速玲的好感情。曹格和吳速玲去年結束長達14年的婚姻,兩人私下還是維持朋友關係,如今他疑似醋罈子打翻後大失控,也讓眾人只能霧裡看花。

★中時新聞網關心您:如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單;勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽。

請撥打1995、1925或張老師專線:1980。