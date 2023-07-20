泰國台灣形象展20日首度以實體展於曼谷登場，以智慧城市、智慧醫療、電動車、循環經濟及智慧時尚生活等5大主軸，搭配產業論壇與商機媒合會，帶領170家廠商，使用220個攤位，展示台灣的優勢產業、科技水準及人文深度，期望促成台泰深化合作，共同提升雙方產業實力，促進台商加速打入亞太產業供應鏈。

貿協台灣經貿網（Taiwantrade.com）並於展覽中特別設置「數位科技館」，展現台灣數位科技形象外，更集結3C電子、美妝、居家、食品、汽配、手工具等多元品類之22家企業，共同展出超過90項優質產品。

貿協董事長黃志芳指出，為打造「台泰合作智造大未來」的願景，期許台泰共同打造一個滿佈電動車網絡、綠色循環經濟、智慧醫療及智能家居物聯網的未來智慧城市，攜手共建永續大未來。

此外，受供應鏈重組與地緣政治影響，看好泰國在電動車、電子產業、電子印刷電路板（PCB）產業的巨大商機，今年特別邀請台灣電路板協會（TPCA）參與智慧製造論壇，以「5G專網及智造大未來：迎接工業4.0與ESG」為主題，與泰國業者分享台灣最新科技，並以實際案例展示升級智慧解決方案的作法，促進台泰技術交流並激發創新。