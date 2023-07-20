新北市板橋區新埔捷運站旁今（20）日發生冷氣機從17層高樓墜落，政大財經系21歲黃姓女學生不幸慘遭砸死，警方表示，預計明天下午報請檢察官相驗，並將黃姓冷氣工人將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。藝人岳庭今（20）日發文透露走在路上時差點被帶著磁磚的水泥塊砸到。

女星岳庭在社群平台發文，透露正走在大安路騎樓旁的人行道上，突然聽到頭頂的遮陽棚發出爆炸聲，她一開始以為是鞭炮，正感到納悶就看到一顆網球大小帶著磁磚的水泥塊從遮陽棚邊緣掉到她面前，「旁邊的店家走出來，路人也在抬頭看，我驚恐的只想趕快離開。」她心有餘悸表示：「平常都是在新聞上看到事，沒想到真的發生在我眼前。沒遮陽板。是不是就砸到我呢？頭皮一陣發麻，驚嚇到忘了幫石頭拍照」岳庭說因為騎樓人多才走外面，想說會比較快，沒想到發生這種事，讓她不敢走外面的人行道了。

今年54歲的岳庭曾演過《台灣龍捲風》、《劉伯溫傳奇》等知名電視劇，多年前她隨法國籍老公移居泰國普吉島經營民宿，偶爾回台接戲、上節目，日前她上年代《聚焦2.0》透露雖然外貌凍齡，但其實深受肝病困擾多年，幾年前曾拍戲熬夜導致爆肝，長期睡眠不足，某天突然起疹子，檢查才發現肝長期發炎，還有血管瘤等併發症，目前則需要每3個月追蹤一次維持健康。