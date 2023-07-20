服務業界有句老話「顧客永遠是對的」，然而各種「奧客」不時讓從業人員敢怒不敢言，甚至發生口角糾紛。有些人搭飛機旅行的任性之舉讓人不敢恭維，曾出書分享空服員人生的一名空姐日前向英國《鏡報》透露幾種絕對惹毛空服員的乘客行徑，這類乘客經常會遭到空服員「視而不見」的待遇，其中又以「有事沒事狂按服務鈴」最讓空少空姐們氣結，有些乘客飲酒之後會口不擇言罵人，空服員往往戒慎恐懼。

空服人員身處3萬英呎高空工作，除了維護乘客安全，還得應付許多難以處置的場面，尤其在乘客喝了太多酒、睡眠不足的情況下，往往會與賣力工作的空服員發生氣氛緊張的情況。捷克空姐米庫索娃（Marika Mikusova）說，眾多讓空服員氣結的乘客舉措之中，亂按服務鈴最容易讓人怒火熊熊，「濫用服務鈴絕對會讓你變成空服員視而不見的對象，所以千萬別這麼做。畢竟說不準何時你會需要醫療協助。在我們故意忽略你按鈴的時候，我們也無從預見會有醫療需求的場面。」

空服員是航空公司在空中提供服務的員工，並非乘客的僕人。

米庫索娃說，還有一個狀況也常令空服員煩不勝煩，那就是乘客彼此吵嘴而且無法自行解決糾紛：「大家都是成年人，所以拜託各位，想換到靠窗座位就好好溝通，也別為了座位上方的行李艙吵架。愈靠近自己座位的行李艙當然愈搶手，但其他行李艙也可以使用的呀。」

第三種糟糕的乘客行徑就是對空服員惡言相向。米庫索娃說，有些乘客找上空服員時，言詞會從「讓人討厭」變得粗魯不堪甚至直接辱罵：「我看過最缺德的舉止往往來自於極為挑釁的乘客。有一次，一名男乘客只因為沒喝到飲料就罵我們『賤女人』，然後他開始奚落機艙裡所有女空服員，口不擇言地說『我妹妹絕對不會像這群賤女人一樣工作』。這已經是一種文化侮辱了。」米庫索娃補充說明，所幸如此激烈的場面很少見，但言語侮辱的情況會引發空服員高度戒備，因為這有可能演變成肢體攻擊，「這往往是酒精作祟」。

除了這3大類NG行為，米庫索娃特別提醒大家盡量別縱容自己流露「厭女症」舉止或調戲女空服員，空服員有名有姓，也不該以「招之即來、揮之即去」的態度相待，「彈指作響或拉扯制服裙襬引起我們的注意，這都是不合宜的行為，有事請按服務鈴，或者直接走到機上廚房更好」。

空服員抱怨乘客不當舉止的情形所在多有。《鏡報》指出，日前有其他機組員透露在機艙聽到一些令人尷尬不已的搭訕手段。例如，一名空服員詢問乘客想喝什麼，對方竟答「你，要加冰塊」。另一名乘客則把自己的電話號碼寫在一張紙上，然後把這張紙假裝成在機艙地板上發現的垃圾，然後交給空服員。

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