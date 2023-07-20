澳洲礦商必和必拓（BHP）20日公布截至6月底止2023年度鐵礦砂產量2.853億公噸創新高，預期2024年度產量在2.82億到2.94億公噸區間。但同時警告外匯因素讓其資金與開採支出等成本持續攀升，拖累全年業績表現。