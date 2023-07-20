必和必拓今年度鐵礦砂產量2.853億公噸 創新高 22:342023/07/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲礦商必和必拓（BHP）20日公布截至6月底止2023年度鐵礦砂產量2.853億公噸創新高，預期2024年度產量在2.82億到2.94億公噸區間。但同時警告外匯因素讓其資金與開採支出等成本持續攀升，拖累全年業績表現。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國指去年全球公共債務92兆美元創新高 澳洲新碳排規定上路 日官員稱已威脅能源安全 澳洲央行不排除進一步升息 通膨數據左右決策 #產量 #必和必拓 #鐵礦砂 #創新高 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 通膨退燒、美元走疲 激勵油銅豆等原物料價格走高 12:442023/07/14 財經 預算超支 澳洲維多利亞省不舉辦2026大英國協運動會 18:522023/07/18 國際 澳洲新生代歌手RINI愛上台灣芒果冰 網戀失敗竟成創作靈感 20:022023/07/14 娛樂 AI投資潮太熱！世芯、創意等17檔股價創新高 16:432023/07/13 財經 人數年增5倍！越南移工爆離日潮 這2國成淘金新戰場 12:282023/07/18 國際 烏克蘭盼援助退役F-18戰機 澳洲防長：事關複雜 13:482023/07/13 國際 宥勝遭疑「全家移民澳洲」 老婆曬機翼照回應了 14:502023/07/17 娛樂 全球公共債務創新高 開發中國家負擔尤重 23:252023/07/13 財經 《國際產業》又一家被特斯拉割喉 它產量大減、股價重挫12% 11:182023/07/13 財經 不滿陸延長審查大麥關稅 澳洲怒嗆：將再訴諸WTO 11:052023/07/12 兩岸 CPTPP在11個創始會員國生效 周末紐西蘭召開部長會議 21:092023/07/13 國際 不是新加坡！大陸富豪瘋移民 美媒曝首選竟是這國 15:452023/07/20 財經 挖出227公斤未爆彈！台友邦「這原因」全國進入緊急狀態 17:412023/07/20 國際 澳洲政府任命布洛克為下屆央行總裁 10:032023/07/14 財經 《鋼鐵股》豐興鋼筋轉跌200元 低有撐出貨佳 11:482023/07/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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