饗賓集團旗下近日推出的頂級自助餐「饗 A Joy」，消息曝光後引發熱議，不過許多網友發現，「饗 A Joy」疑似規定「0歲至未滿12歲之兒童半價」，消息曝光後引發熱議，有家長認為這根本是歧視孩子，不過也有不少人聲援店家。

原PO在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文表示，「第一次看到嬰兒也要半價的⋯」；仔細一看則能發現，上頭規定明白寫著「0歲至未滿12歲之兒童半價」，13歲以上則是完全比照成人方式計費。

對此，許多網友紛紛回應，「不妥，我還寧願他寫禁止幾歲以下進場」、「看一連串回文下來，就知道台灣的仇孩有多嚴重了，雖然說規定是老闆的自由…但有歧視的店我不會想去的…」、「還好沒有說孕婦要加價⋯」。

不過也有不少人力挺店家，「吃這麼貴的餐，還要聽小鬼在那邊鬧，真的崩潰，建議收全額啦」、「已經有明文公告，很合理。如果你花3千多元用餐，然後又有小孩打鬧、追逐，真的瘋掉」、「店家有公告，覺得不合理就不要去消費就好，畢竟一個人收費4千去吃頓飯，也不想看到小孩哭鬧，大人不管一堆鳥，這次我支持店家」。