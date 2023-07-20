女星Melody（殷悅）日前宣佈與結婚17年的老公吳育奇協議離婚，外界原以為兩人是好聚好散，未料，卻傳出吳育奇已委託律師提出「離婚協議無效」訴訟，疑為財產分配有問題。另外，吳育奇身邊親友也出面爆料，他頻繁進出醫院，現在唯一心願是「只想活下去」。

據《三立新聞網》報導，Melody前夫的親友現身表示，吳育奇離婚3個月來對外一直保持沉默，無論老婆在外說些什麼，都只是請家人「不要聽」，所以吳家親友也未曾多表態，且在遭逼簽離婚協議後「她花了100萬台幣帶家人到歐洲玩，要出發前吳育奇懇求「Melody能不能坐下稍微跟我談一下，我不要求太多，但是有些東西我根本負擔不起。」，而親友們近期發現他身形爆瘦，甚至頻繁出入醫院，還說她他的心願：「現在只想活下去。」，對此，Melody透過經紀人發聲：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」

事實上，Melody有帶家人出國，並在分享不少美照在社群，且在旅遊期間由感而發的寫下為人母及當女人的心情「以前經歷不孕的那段時間， 我記得我百般焦慮，傷心。心裡很著急 因為我沒想過做為一個女人天經地義的本能 在我身上會如此困難。那個時候的我都不敢想，假如將來真的沒有成為母親的自己該怎麼辦？」，且認為生為一個女人「勇氣」是不能少的，當人家看不到你的時候，你要有勇氣先看見自己，接受自己。她認為自己在生活中扮演的角色很多，但「媽咪」是最重要的，所要以身作則，讓你們看到女人是有選擇的，要相信自己是值得的，似乎也在預告她接下的選擇，讓家人別擔心。