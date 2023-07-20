台積電今（20日）下午召開法人說明會，2度下修今年財測。總裁魏哲家坦承，儘管人工智慧（AI）需求強勁，但難以彌補庫存調整與經濟前景不佳的干擾。法說示警，拖累周四（20日）台積電ADR股價早盤一度狂殺逾4%，失守100美元大關。

台積電下修今年美元營收目標至年減10%，拖累台積電ADR股價開盤應聲重挫，一度跌至97.05美元。

魏哲家坦言需求比想像更差，也不願對明年半導體景氣做出預測。台積電之前預估今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4~6%，其中晶圓代工產業產值衰退7~9%，這次看法明顯更為悲觀。

費城半導體指數成分股同步下殺。半導體製造設備供應商艾司摩爾慘跌3.58%；輝達（NVIDIA）跌3.22%；超微（AMD）重跌4.34%；高通小跌0.92%；美光跌0.43%。

美股三大指數漲跌互見。截至台灣時間22點55分，那斯達克指數跌189.53點（或1.32%），暫報14168.49點；標普500指數小跌16.02點（或0.35%），暫報4549.7點；道瓊工業指數逆勢上漲265.73點（或0.76%），暫報35326.94點。