對於國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，台灣民意基金會董事長游盈隆今(20日)表示，競辦執行長金溥聰是藍營內有總統大選操盤經驗的人，一定對選情有加分，而金說「要找到侯友宜民調下跌的原因，去解決它」，是務實理性的做法，能做到就一定有幫助；游也認為，侯友宜的民調從地方大選後腰斬，根本原因是「民眾對他的感覺不一樣」，選民對總統、市長會有不同的角色期待，找回侯友宜在九合一大選勝利時的感覺、向選民展現出侯是「理想的總統人選」很重要。

游盈隆今在中天節目《新聞千里馬》表示，侯陣營去找金溥聰擔任競辦執行長是一步好棋，因為金溥聰畢竟是藍營目前少數有總統大選操盤經驗的人，儘管有人認為金溥聰的黨內人緣有些問題，但侯陣營很需要一個有操盤經驗的人，這一點上金溥聰是有加分。

游盈隆指出，金溥聰的難題是如何讓侯友宜從谷底、甚至可說是「見底不是底」的情勢翻轉，因為侯友宜目前僅有約20%左右的支持度，與最高峰的三成九相比，幾乎是被腰斬，國民黨要真正找出來侯友宜的支持度會出現巨大起伏的原因。

游盈隆也毫不客氣地說，有人形容侯的支持度像是泡沫經濟，實力與期望有落差，泡泡破了就會落回真實的支持度，侯友宜從去年地方大選結束後的高峰，一路往下走、走到現在，必須要考慮怎麼讓侯友宜再走上來。

游盈隆推測，根本原因是「民眾對他的感覺不一樣」，怎麼去找回侯友宜在地方大選勝利時的感覺是很重要的，因為台灣民眾對於公職會有不同的角色期待，侯友宜要展現出來，讓全國的選民看到，他是「理想的總統人選」，包括國政、治國能力、對國政大事的了解程度、立場能否讓大多人接受，是要回歸到非常理性的問題，不是靠喊「下架民進黨」就可以做到，要下架民進黨，就要努力去證實換上來的人可以比民進黨做得更好。

游盈隆也贊同金溥聰在專訪時，提出「侯友宜的支持度是怎麼下來的，就去找出下來的原因，去解決它」的說法，這是很理性和務實的做法，如果真的能做到，一定會有幫助，但真正困難的還是如何從谷底翻轉。