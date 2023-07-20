新北市蘆洲區黎姓男子2021年8月間與女友爆發衝突，一氣之下虐待女友愛貓「茶茶」，除了用熱水燙貓外，還將虐貓過程全程錄下，茶茶送醫搶救11天後重傷不治，黎男後續被依違反動物保護法等罪起訴。新北地院依動保法處7月徒刑，併科罰金25萬元，得易服勞役；其餘恐嚇危害安全罪、侵佔等罪，定應執行刑8月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，黎男與樂女2021年同居在蘆洲租屋處，雙方發生爭執，黎男不斷傳訊息，以茶茶性命要脅樂女搬回租屋處，他不僅持棍棒毆打茶茶，還將牠關進籠內，用滾燙熱水澆淋，黎男虐完貓後，將虐貓影片傳給樂女，還對她謾罵三字經，甚至威脅要將樂女私密照傳送給他人。新北地檢署依違反動物保護法、恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占罪，將黎男起訴。

律師呂秋遠在臉書表示，細數過去的虐待動物犯罪史，從沒有任何一位因為虐待動物的被告，因為這項罪行入獄，黎先生是第一位因為虐待動物致死，不得易科罰金的被告。從此之後，法官在量刑上，就有前例可循，讓惡劣的被告因為虐待動物入獄服刑，刑度雖然還是不高，但是至少已經是新的里程碑。