61歲的華語樂壇天后葉蒨文與男星林子祥（阿Lam）結婚多年，是演藝圈知名銀髮夫妻檔，她近年來淡出演藝圈，但也會偶爾更新社群動態，與網友們分享生活。近日，有網友在美國目擊她的身影，並與其合照，相關畫面事後也在社群上流傳，讓不少粉絲大讚：「女神依舊可愛。」

近日有網友在美國紅木城(Redwood City)中偶遇葉蒨文，當下激動的向她詢問能否合照。沒想到才剛說完，葉蒨文便大方的拉開身旁的椅子，並接受粉絲兩次深深的擁抱。此外，該名網友事後也將相關照片放在社群上供其他粉絲欣賞，並補充表示：「她吃完飯經過時，還說了句：『你怎麼那麼可愛』。」讓網友大讚葉蒨文的親民作風。

而從網友提供的相關畫面中可見到葉蒨文身穿淡色輕薄上衣，一頭亮麗白髮配上露出白齒的微笑，在鏡頭前展現自信美。此外，保養有方的她，皮膚看似未有明顯的瑕疵，優雅老去的模樣讓不少網友看得嗨翻，更因她主動依偎粉絲的舉動，有不少人大讚：「葉蒨文她怎麼那麼可愛」、「女神真的好迷人」、「真的甜暈我了。」

事實上，葉蒨文與林子祥是公認的實力派歌手，兩人更多次同台演唱歌曲。其中，林子祥去年香港舉行因疫情延期9個月的演唱會時，便可見到他與葉蒨文同台演唱的畫面。只見在舞台上，林子祥嗨唱歌曲，而身旁的葉蒨文則是頗具活力的扭腰擺臀，在舞台上隨著節奏展現舞技，夫唱婦隨的模樣炒熱全場的氣氛。