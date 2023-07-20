藝人丁寧入行多年，出演過不少電影、電視劇，私下也常在社群發表個人觀點，昨(19)日她跟外籍老公馬修約鄰居帶小孩到新北萬里區的海邊戲水，沒想到不小心被水母螫傷，不過她坦言大自然是最好的老師，直呼：「寧願玩的一身傷，也不要坐著生出一堆病。」

丁寧在粉絲專頁發布貼文，除了PO出穿著比基尼呈現完美超兇曲線的畫面留念外，也透露看著7名小孩被海浪沖來沖去，感覺非常值得：「無論是在SUP(立槳衝浪)學著保持平衡，或是在水上摩托車上感受速度、保持警覺，甚至挖沙挖一整天，都是好美的風景」，又或者小孩從撿垃圾並分類、下水前穿救生衣、學習觀察浪況、萬一海浪太大得立刻上岸，甚至見到她被水母意外螫傷，上網查資訊的過程均是很好的學習機會。

此外她一早起床，為了慎重起見，決定去皮膚科檢查傷口的同時，體悟出一個道理：「寧願玩的一身傷，也不要坐著生出一身病」，並表示：「學習、感受、尊重，是現在的孩子最需要懂的事」，因為小孩從中了解自我與自己的價值後，才會看見別人的價值，大呼：「你覺得你的孩子教不會！？大自然會幫你教。」

事實上，丁寧十分熱愛運動，卻因此不時受傷還得改變生活習慣，像是日前騎單車發生摔車意外，還因為做瑜珈，指甲不能留太長，以及擔心不能曬太陽，即使臉上有斑點，也不敢打雷射等等犧牲頗多，然而她覺得頗為值得，仍鼓勵大家多走向大自然：「沒有什麼習慣是不能改變的，只要你夠想做那件事、成為那種人。」