今（20）日下午14時許發生一起驚悚意外。一名22歲黃姓女大生與姊姊從八里要到新店駕訓班上課，在板橋區新埔捷運站前等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，送醫搶救後傷重不治。死者父母、姊姊晚間到派出所做筆錄時，媽媽痛哭表示：「怎麼就這樣少一個小孩！」，而爸爸則質疑：「為什麼施工沒有防護措施！」

據悉，家住八里的黃女與姊姊一起在等公車要前往新店，突然冷氣機從高空落樓，姊姊目睹身旁的妹妹遭受重擊，當場無生命跡象，急忙打119求援，並馬上幫妹妹進行CPR按壓心臟，直到救護人員到場接手，姊姊崩潰痛哭，陪同上救護車趕往醫院。稍早黃女的父母、姊姊趕到派出所，非常傷心無法接受，媽媽痛哭表示：「怎麼就這樣少一個小孩！」，而爸爸則心痛提出兩點質疑，指出為何施工現場沒有防護措施，且大樓的牆壁臨近馬路邊，怎麼能夠讓冷氣安裝在這一面。

案發後轄區海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，李男向警方供稱當時以為已將冷氣固定安裝完成，豈料手鬆開後冷氣機卻突然鬆脫墜落砸中女大生，李男表示可能是粗心未將螺絲鎖好才會造成意外，導致女大生無辜殞命，全案依過失致死罪嫌偵辦。

警方表示，預計明天下午報請檢察官相驗，並將黃姓冷氣工人將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。