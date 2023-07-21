美國在台協會（AIT）今天公告新任官員就任資訊，分別為文化新聞組組長王競時（Arend Zwartjes）、文化官陶績聞（John Dow），以及AIT高雄分處文化新聞組組長溫宏國（Nelson Wen），3人皆具外交經驗，其中王競時是狂熱足球迷。

AIT今天發布新任官員就任資訊指出，王競時6月就任文化新聞組組長，王競時自2003年起為美國國務院效力，曾派駐中國、巴貝多、印尼、馬來西亞和柬埔寨。

王競時擔任公職前曾投身出版業，曾在家鄉德州聖安東尼奧的許多博物館和藝廊工作；AIT表示，王競時是言論及新聞自由的堅定擁護者，喜歡當代藝術，亦是狂熱足球迷。

此外，陶績聞7月就任文化官。AIT指出，陶績聞2016年加入美國國務院，曾派駐科威特的科威特市任職副領事，亦曾在尼日共和國的尼阿美市擔任文化官，主要負責教育及領袖交流計畫，其中包括傅爾布萊特計畫（the Fulbright Program）。

AIT表示，陶績聞在加入國務院投身外交工作之前，曾於華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）擔任媒體辦公室副主任，也曾擔任紐約市唱片公司的宣傳副總監，且會說中文、法文和阿拉伯文。

至於高雄分處文化新聞組組長溫宏國於7月就任，AIT指出，溫宏國致力在南台灣透過教育文化交流及媒體互動，深化美台的夥伴關係。

溫宏國2011年加入美國國務院，曾於美國駐斯里蘭卡、中國及科威特大使館任職，通曉中文、阿拉伯文和葡萄牙語。（編輯：林克倫）1120720