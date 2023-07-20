台南市區晚間7點多降下滂沱大雨，東區林森地下道一度積水，一輛自小客車行經地下道，當場拋錨，警方獲報趕往現場並通知交通警察大隊協助將拋錨車吊離現場。台南市水利局監控林森地下道發生短暫淹水，派員到場了解，經查為鐵路地下化施工影響排水，除要求施工廠商清除阻塞物，後續也將對鐵道局開罰。

水利局說明，下午陸續啟動相關應變措施監控，晚間發現該處地下道疑淹水，立即派員了解，由於現場正進行鐵路地下化施工，帆布及塑膠袋堵住側溝進水口，造成抽水機空轉無法抽排，已當場立即要求鐵道局施工廠商清除阻塞物，後續還將依相關條例對鐵道局開罰。

警方表示，晚間7點45分到場交通管制，但在這之前已有有一輛車行經地道時因水位偏高，導致車輛拋錨，出動拖吊車協助吊離現場，大概8時30分積水陸續排除，晚間9時40分開放通行。

水利局說明，截至晚間9點20分，今日最大累積雨量為大內區159毫米、南化區120.5毫米、玉井區105.5毫米；最大時雨量大內區112毫米、南化區71毫米、左鎮區62.5毫米；本日計有安平站、鹿耳門站、喜樹站等16站抽水站啟動抽水，總抽水量為5.1萬，除林森地下道短暫積淹水外，其他地區皆無溢淹。