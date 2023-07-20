民進黨總統候選人暨副總統賴清德的官方 YouTube 頻道，今(20日)晚間8點以《臺南二三事》為題，發布「看見，賴清德」第十集影片。賴清德談到，台南市長任內擘畫公車系統，是來自於他遇見大內的阿婆；還有促進台積電5奈米落腳南科，讓台南成為世界的台南。

賴清德在官方YT分享擔任台南市長期間，用心傾聽市民心聲，建置大台南公車系統、規劃治水建設，更主動協調跨部會解決台積電用水問題，讓台積電根留台灣，展現諸多有經驗的執政能力，顯現賴清德是未來領導國家最好的人選。

作為台南縣市合併後的第一任市長，賴清德曾在台南市大內區，遇見一位阿婆慢步跑向他說，大內沒有公車，希望市長能幫忙。賴清德聆聽阿婆的心願，而他也認為縣市合併後應有屬於大台南地區的公共運輸系統，才能為城市帶來繁榮，並解決原有問題。

賴清德說，因此，他偕同台南市政府交通局擘劃公車系統，開通六大幹線並以顏色區分，讓長輩辨識公車路線更加便利。他自豪地說，縣市合併之前，台南市公車搭乘人次一年約700多萬，公車系統實施數年後，公車搭乘人次已突破2000萬，實際地促進區域交通系統整合，解決城鄉往來的不便。

水患是台南過往的棘手議題，賴清德回憶，有次在座談會上，一位民眾訴說自己的豬舍過去因颱風淹水而損失慘重，令他輾轉難眠。賴清德則感同身受，並堅定表達「我就決定，我想要治水」的精神，於是他延攬治水專家，也就是現任行政院秘書長李孟諺，來擔任台南市政府水利局長，共同研擬治水藍圖。

他說，李孟諺善於將地形地貌與既有建設，融入整體治水計畫中，如將快速道路作為二線堤防、把農田當滯洪池等。透過周全完善的計畫，賴清德說，不到三年便完成了十年防洪的保護標準。

台積電5奈米製程最終落腳南部科學工業園區（南科），賴清德指出，當時台積電提出一項條件，政府須額外供應5萬公噸用水。面對這般難題，他主動協調國科會南科管理局、經濟部自來水公司等相關部會，這才促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石，賴清德也自信地表示：「台南不僅僅是台灣的台南，是世界的台南」。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，「看見賴清德」是賴清德YouTube頻道第一支系列節目，從萬里兒時故事到步入政壇的歷程，期盼讓不熟悉賴清德的民眾更了解他的生平和理念。郭雅慧強調，賴清德於系列影片中，展現出有別其他總統候選人的沉穩與溫暖，是本次大選中的「人格者」。此外，目前頻道已推出各式影片，未來將持續以多元的呈現，讓民眾看見不同面向的賴清德。