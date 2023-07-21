獨立新團「午夜午夜」近期發行首張EP《The Journey of Love》，以愛之名描述從初戀悸動到離別憂傷的總和，在夜幕低垂給予最溫暖的聽覺陪伴，如同一趟旅程，回溯每個人在愛情裡最深刻的記憶。午夜午夜由閻韋伶領軍，攜手一群實力堅強的樂手戰友陳冠毅、陳冠皓、劉鳳武，成為一組「資深」的新樂團。

曾入圍第19屆金曲獎最佳新人的閻韋伶，過去唱紅〈傻孩子〉，曾組團「閻韋伶X世外桃源」展現不一樣的音樂風格，也在EZ5擁有多年駐唱經驗，直到2020年認識現在的團員，合組了「午夜午夜」，音樂之路也開啟全新變化。

她表示：「從個人到上一個樂團，人生經歷一次巨大的整理期，也思考音樂在自己生命中的位置，有一段時間總是帶著怨或著很強的保護色在創作，不過現階段只想要很簡單寫出療癒或是舒服能量的作品。」歷經過去風風雨雨，藉由新的樂團，希望能重新審視自己面對人生和世界的態度與意義。