昨19日下午13時49分許，台北市南港區東新街180巷一處菜園發生一起持刀傷害案，一對姊弟戀情侶相約菜園採竹筍，過程中發生口角，46歲吳男以鐮刀攻擊56歲高姓女友，造成她身上有多處刀傷，經快打部隊馳赴現場，立即將吳嫌依違反刑法傷害罪準現行犯逮捕，並將高女送醫院救治，但吳男腳也有刀傷。

警方表示，46歲吳男與56歲高姓女友，昨天上午相約前往菜園採竹筍，中午休息時爆發口角衝突；高女指控吳男持鐮刀將她砍傷，導致她臉、頸部多處刀傷，附近民眾聽見爭吵聲出來查看發現報警，警方獲報出動快打到場，立即將吳嫌逮捕，並將高女送醫院救治，但警方發現吳男腳上也有刀傷，也在現場被砍斷的鐮刀。

警方調查，高女指控吳男持鐮刀將她砍傷，但吳男則辯稱是高女先持鐮刀砍傷他的腳，然後自殘砍傷自己；警方到場後將先將2人送醫，因現場無監視器及目擊證人，警方偵訊後將吳男依傷害罪移送士林地檢署偵辦；另依職權向士林地方法院申請緊急保護令，以保護被害人，防止進一步危害。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980