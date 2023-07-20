盛夏玩水季，中部多家遊樂區推出水、陸、空玩法大優惠！劍湖山世界20日表示，白天入園原價899元，即日起全票現折300元，只要599元。另劍湖山渡假大飯店也推出全家出遊「FUN暑假」專案，兒童免費入住。九族文化村1986年7月27日建村，為慶祝37週年，特別邀請與九族同一天生日的壽星，當天一起來慶生，可享免費入園的優惠。

今年網友熱議並獲聲量第一名的設施，就是劍湖山世界夏日限定，也是全台唯一水上極速自由落體的「尖叫無底洞」，體驗從三層樓的高度垂直下滑，享受每秒滑行7.8公尺的快感。

此外，還有「三飛設施」之一的「飛天潛艇G5」，以時速110公里、超越人體極限5個G的重力加速度，向下俯衝，讓遊客驚聲尖叫。還有親子家庭共遊的人氣設施「飛越恐龍谷」，採現場預約體驗，以VR科技感受沉浸式虛擬實境，猶如回到侏儸紀時期感受恐龍的威猛。

此外，還有「仿真」恐龍及金剛，每天中午12時40分和16時30分「恐龍金剛見面會」。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年暑假除水陸設施無限暢遊，還推出了全台樂園唯一「飛天水超人」，以驚險、刺激的高難度動作，在造浪池中，近距離演出，還有南美洲風情的「泡泡！夏Party！」，包括融合夏日歡樂舞蹈、雜耍、特技以及水花大戰。

劍湖山渡假大飯店也推出多元化的住宿專案優惠，包含全家出遊「FUN暑假」專案，享兒童免費入住、「學生限定優惠」四人同行，一泊一食，每人1,400元起，還有更多優惠方案。

九族文化村表示，配合今年夏天「西班牙海岸涼一下」主題，推出「水立方」新遊憩區，提供遊客清涼遊樂園的選擇，即日起至8月底，整個暑假期間，門票特惠只要780元，並贈送日月潭纜車當日免費搭乘，遊客也可搭配台灣好行電子票半價的優惠，安排一趟好玩又省荷包的涼夏海陸空樂園之旅。

九族文化村說，從園區推出西班牙海岸後，這裡新穎完善的規劃，屢屢被網友媲美為「台版迪士尼」，尤其到了夏天，這裡的親水特質，更是成為當然的熱門亮點。另外，還會有好玩的噴泉迷宮、精彩的水戰金銀島節目和潑水擂台遊戲，全新推出，讓遊客可享受不同的戲水樂趣。

園方還特別引進了青春舞者，帶來精采的金銀島舞劇表演，在西班牙水立方，安排一天五場的街舞水戰秀，將海上金銀島的故事，搬上水立方舞台，讓遊客在此度過悠閒的時光。