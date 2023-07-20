受惠生活機能強，交通便利，台中市人口磁吸效應發酵！據內政部最新公布人口遷移資料，中部五縣市今年上半年人口，除彰化縣淨遷出，其餘四縣市都是淨遷入。其中，台中市淨遷入逾2.2萬人，且從彰化縣遷往台中市將近五千人。至於中部五縣市上半年每坪平均房價，台中市26.8萬元、彰化叩關2字頭，苗栗、南投、雲林還維持1字頭。

中部地區－台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣，及雲林縣人口出現增減變化，五縣市除彰化縣外，今年上半年人口都是淨遷入，即遷入人口，大於遷出人口，台中市上半年淨遷入超過2.2萬人。其中，從彰化縣遷往台中市將近5,000人。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台中市雖然這幾年來房價漲幅大，但各個重劃區新案選擇多，且具有交通優勢及大型購物中心，不僅吸引中部各縣市人口，甚至也把其他五都人口一起吸納，儼然成為「超級大磁鐵」。

受惠小資族買房，彰化購屋已有「台中化」的現象。中部各縣市人口往台中市聚集情況顯著，彰化縣今年上半年遷往台中市人數共4,899人，比台中市遷往彰化縣人數多出2,700人，南投縣遷往台中市共2,368人。全台除新北市外，就屬彰化縣及南投縣移往台中市的人口最多，苗栗縣及雲林縣遷入台中市的人口，都在1,400人以上。

至於中部各縣市今年上半年房價，台中市每坪26.8萬元，彰化縣20.0萬元，苗栗縣18.4萬元，南投縣17.9萬元，雲林縣15.2萬元。住商不動產彰化大埔加盟店店東黃天福指出，台中市生活機能佳，這幾年愈來愈多大型高端消費的場所，吸引彰化縣的高端買方移入。由於從彰化以高速公路、中彰快速道路，可在15分鐘抵達台中市中心；另從台中轉入彰化買房，也不少。

彰化目前新大樓每坪開價最高約35萬～40萬元，多數買方可接受的價格帶，介於每坪27萬～30萬元，這有別於以往到彰化購屋，通常以透天為主。隨著彰化市、員林市、和美鎮可開發的土地愈來愈少，新案推華廈、大樓的比例，已大幅增加，且買方訴求低總價，熱門房型為2～3房，促使彰化縣靠近台中市的區域，主要購屋型態趨向「台中化」。

郎美囡表示，今年政府大力宣傳的行政院通勤月票「TPASS」，政策目的在於減輕民眾的交通負擔，促進民眾使用大眾運輸工具，並以此均衡城鄉區域發展。