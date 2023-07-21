金曲歌后彭佳慧以客語專輯《我在客廳做的夢》一舉奪回「金曲34」客語歌后，隨即又與老搭檔金曲歌王羅文裕為客家歌盡一分心力，並找來新生代饒舌歌手Yappy，三人合唱〈Hakka New World〉成為「2023世界客家博覽會」主題曲，11日起在桃園為期兩個月的世界客家博覽會造勢。

彭佳慧和羅文裕以樂會友，不但兩家住得近，同是南部客家人的身分，也讓彼此友誼升溫更具親切感，來自高雄美濃的羅文裕和屏東麟洛的彭佳慧，從小都是在客家莊趴趴造長大的客家小孩。

羅文裕日前則赴上海工作，有了一趟江南行，並在杭州「自在里文化空間」舉辦了「愛情漫遊」音樂會，與暌違13年的內地粉絲相見歡，此趟不僅和內地的樂迷交流，羅文裕也與上海的音樂人們切磋，亦與老朋友劉畊宏夫妻會面、敘舊，羅文裕日前還po出吉他版〈忍者〉的彈唱影片，寫著：「杰倫22年前就寫出這樣的歌，現在聽起來還是王者之風，特別的日子，用自己最愛的吉他玩出這版本！」致敬「周董」周杰倫，羅文裕末尾註記「有夠難唱！」但網友一致好評，「太好聽了！」「好喜歡那個齁依齁依。」