今（20）日凌晨0時30分許，台北市南港區向陽路上發生一起打架案件，警方調閱監視器發現，有1名男子遭毆打後，被押上車帶走，警方鎖定涉案車輛，於2時50分許在大安區仁愛路找到車輛，並帶回4名涉案男子。

警方表示，民眾報案指稱向陽路上有打架案件，經調閱監視器發現有1名男子遭毆打後，被帶上一輛白色自小客，警方鎖定2部涉案車輛，動員警力啟動攔截圍捕，隨後於2時50分許於尋獲涉案車輛停放大安區仁愛路一帶，經會同大安分局支援警力，帶回4名涉案男子。

警方調查，雙方為朋友關係，因債務問題衍生糾紛，被毆打之彭姓男子經聯繫已返回桃園住處，全案訊後將依刑法聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

南港分局呼籲，民眾遇有糾紛，應尋求警方協助或正當管道解決，倘訴諸暴力等不法手段，警方將勿枉勿縱，依法究辦，決不寬貸，以維護市民安心的生活環境。