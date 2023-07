濾泡式咖啡(drip coffee)的愛好者,現在多了一個改喝濃縮咖啡(espresso)的好理由。義大利學界研究發現,濃縮咖啡內含的化合物可能有助於預防阿茲海默症。

英國《每日郵報》報導,義大利維羅納大學(University of Verona)研究發現,一杯濃縮咖啡可抑制觸發阿茲海默症的過程。儘管導致阿茲海默症與失智症的確切機制尚未釐清,但學界認為一種名為tau的蛋白質對於罹病具有重要作用。這項研究成果已發表於國際期刊《農業與食品化學》(Journal of Agricultural and Food Chemistry)。

對於身體健康的人而言,tau蛋白質可助穩定腦部結構。不過,tau蛋白質也可能群聚形成一種名為「纖維束」(fibril)的結構。有些研究人員認為,防止纖維束成形能夠減緩阿茲海默症的癥狀,甚至在第一時間防止罹病。

學界持續研究喝咖啡與腦部健康之間的關聯。

維羅納大學生物學家朵諾弗里歐(Mariapina D’Onofrio)說明,濃縮咖啡是全世界最知名的飲品之一,許多國家的人們已經習於飲用濃縮咖啡,因為它風味怡人。她說,近來有研究顯示,濃縮咖啡含有某些物質,適量飲用有意健康,「尤其有大量研究報告主張,適量飲用甚至大量攝取濃縮咖啡可收神經保護之效,至少對於兩種最常見的神經退化疾病有用,那就是巴金森氏症(Parkinson's disease)與阿茲海默症(Alzheimer’s disease)」。

朵諾弗里歐的研究團隊在實驗室從濃縮咖啡提取萃取物,然後把萃取物與縮短的tau蛋白質放在一起培育至少40小時。隨著萃取物濃度增加,tau形成的纖維束仍然很短,而且不會形成體積更大的纏結(tangle)。研究人員發現,這些長度縮短的纖維束對於人類細胞沒有毒性。

義大利最新研究顯示,義式濃縮咖啡可降低罹患阿茲海默症的風險。(圖/Shutterstock)

研究團隊指出,咖啡裡有許多化合物能夠跨越血液與大腦之間的屏障提供保護力,例如咖啡因、金雀異黃酮(genistein)。研究報告指出:「我們發現,濃縮咖啡的萃取物與所含的一些成分,能夠調節tau蛋白質的聚合過程。根據咖啡成分在腦部的生體可用率(Bioavailability)與本團隊的研究結果,我們預期,適量攝取咖啡可提供大量生物活性分子,作為tau蛋白質聚合與毒性的調節物質。」

研究報告指出,經由研究提供的大量證據,在攝取可改善tau相關病理表現的有益物質方面,濃縮咖啡可謂攝取天然化合物的一大來源。這項研究成果仍待進一步研究,不過,維羅納大學的團隊表示,初步成果已替治療阿茲海默症的療法規劃奠定基礎。

此前已有研究表明,喝咖啡與維護大腦健康有關。2021年發表的一項研究顯示,相較於不喝咖啡的人,每天喝2到3杯咖啡或茶,可讓失智症罹患風險降低28%,中風的機率則減少32%。另一項研究指出,攝取咖啡、茶或可抗發炎的蔬果,罹患失智症風險可降3分之1。