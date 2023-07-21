「家」是一個長久居住的地方，唯有住在綠意公園及潺潺溪流附近，才能真正享受生活的愜意，而隱私與靜謐也是人們追求的目標。擁有絕佳選地眼光的樺龍集團，推出位於最肥美老街溪文教區旁的絕版珍稀19戶「樺龍敘」，良好地理位置與居住環境，提供高品質舒心宅邸，敬獻給懂品味的菁英份子，也磁吸對生活有品味嚮往的頂流家庭入主。

【樺龍集團前瞻遠見 打造青埔精品好房】

樺龍集團「以人為本」重視人們居住上的需求與細節，為住戶量身打造適合人的生活場域與優雅環境，並以宛如手工訂製服對細節嚴格要求，為空間注入溫度、為建材堆砌用心，秉持人本鑄造、職人精神，推出樺龍集團劃時代經典之作「樺龍敘」。

「樺龍敘」基地面積251坪，坪數規劃37、44房型為3至4房，一層2戶，珍稀19席，屬於區域內稀有少見的產品，單純的環境規劃，適合與志同道合的好友、或是家族三代同住一層，方便彼此照應，聯繫感情。

樺龍敘一層兩戶皆四面採光，４４坪-大器四房、３７坪精品三房。(樺龍敘提供)

【坐落青埔最強金三角核心 擁抱3公園綠意】

「樺龍敘」擁有絕佳地理位置，距離桃園航空城車行約20分鐘，位於機捷A18、A19、航空城三角核心地段，生活機能便利完善，無論是IKEA、樂天桃園棒球場、環球購物中心、美術館等等，車行5分鐘距離內皆可抵達、享商業繁華與人文薈萃，且擁高鐵、機場捷運、國道等交通利多，離塵不離城，熱鬧與靜謐自由轉換，更享區域內增值潛力。

「樺龍敘」鄰水岸公園僅約3分鐘路程，能輕鬆漫步在老街溪、洽溪公園及青禾藝術公園裡，愜意享受都市難得的高氧芬多精，與自然共居，擁抱自然生態帶來的無價環境，「樺龍敘」更鄰近青埔國中，走路僅約5分鐘，雙重享受資源學區與綠地優勢，不論是孩子就學還是嬉戲放電，成長環境都滿足了家長的對孩子成長的期盼。

樺龍敘鄰近萬坪的洽溪公園，腹地有綠地、步道、水圳，環境優美。(樺龍敘提供)

【珍稀19戶高品質環境 五感公設真切享受生活】

「樺龍敘」期許帶給客人的未來願景就是將品味融入生活中，就是希望把品味融入生活，純粹19席的設計，把隱私性、單純性提升至另一個高度。樺龍集團認為，現代人生活往往忽略左鄰右舍，但鄰與鄰的情誼其實是生活上難能可貴的資產，也期待住在這裡的住戶，能夠與志同道合的好友家人一同享受這美好的空間，找回生活最原本的初心。

在公設的規劃上，「樺龍敘」戶數少、環境單純，目的就是讓每一位主人家皆能從容享受公設，一樓的公設空間如同自家客廳的延伸，劃分出了公私領域，可以簡單招待親朋好友，像是多擁有了一個招待會所，讓主人家彰顯品味的同時也能自在享受賓主盡歡的愉悅時光。

當午後的陽光輕輕灑落地面，聞著咖啡的香氣、聆聽美好的經典音樂、隨著來訪朋友的笑聲迴盪在多功能空間、都能感受五感公設的溫度。甚至簡單辦場PARTY，在戶外的窯烤爐前從麵團拍打到發酵，製作屬於自己的麵包或PIZZA，再搭配隨手摘採的薄荷葉放入沁涼飲料，每一個和空間的互動，都能拉近人與人之間的距離。如此美好輕鬆的生活氛圍，深深吸引嚮往高品質生活，以及注重隱私與家人互動的雙北菁英家庭。

樺龍敘交誼廳3D示意圖，以「聚」為核心的交誼空間，如同自家客廳的延伸。(樺龍敘提供)

【19席謹獻 品味人士自在寓所】

「樺龍敘」不論在區域發展、生活環境還是產品規劃，都宛如國外愜意的住宅區，讓居住於此的住戶感受到生活的美好與寧靜，這樣的環境氛圍也非常適合懂得生活的族群。青埔難得一見的「樺龍敘」謹獻19席，等待著懂得品味的主人家入住，創造屬於自己美好生活。