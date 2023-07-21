拜登政府對大陸晶片產業祭出多項禁令，記憶體巨頭長江存儲遭美國列入制裁黑名單，董事長兼CEO陳南翔表示，長江存儲買不到設備零件，機台無法修復，彷彿變成了畸形擺設。有評論指出，配件斷供而無法正常使用，晶片製造設備就像廢鐵一樣攤在那裡，凸顯大陸晶片產業所面臨的困境。

自由亞洲電台報導，陳南翔上月底出席「2023中國國際半導體展」，在題為「全球化促進半導體產業良性發展」的演講指出，全球化市場競爭、創新與技術標準、供應鏈、人才流動、資源配置等五個和諧要素逐一被打破，他贊同台積電創始人張忠謀所說的「全球化已死」，認為半導體行業正經歷「再全球化」的新階段，也就是過去國際合作規則迅速瓦解，各國都追求把控產業鏈，促使晶片本地製造。

陳南翔話鋒一轉提到，美國禁止向長江存儲出口曝光機（微影設備）配件，長江存儲連零件都拿不到。

他說，現在長江存儲的問題不是買不到晶片的先進設備，而是以前設備的零件都買不到，設備幾乎無法修復，彷彿變成了畸形擺設。

陳南翔指出：「我想做個呼籲，去建設你們的誠信，體現於你們的公平原則。就長江存儲來講，依法合規買回來的設備連零件也拿不到。可以設一個時間，把設備在新的條件下回購，這樣才公平。」

陳南翔的談話引發外界關注。財經博主上海萬霽資產管理公司董事長牛春寶發文說，「在2023年上海半導體展會上，一個爆炸性的消息讓現場一片寂靜。長江存儲的CEO陳南翔，向全世界揭示了中國半導體產業背後的殘酷真相。他的言語直接破除了那些媒體炒作的雲霧，讓我們看到了一場世紀大戰的真實景象。」

牛春寶指出，陳南翔的詞語猶如一記重拳，直擊中國半導體產業的心臟。「陳南翔透露，由於美國禁用曝光機配件政策，長江存儲甚至連必要的零件都無法得到。」這個沈重的現實，彷彿一個巨大的石塊壓在了整個半導體產業的心頭。

陳南翔說，不僅無法獲得先進設備，即使是過去能購買到的設備，如今也因為配件供應斷絕而無法正常使用。牛春寶文中直言，「陳南翔將這個事實形象地比喻為廢鐵一樣攤在那裡。這個犀利而真實的描述，令人震撼。」

陳南翔分析日後晶片業的發展趨勢，他說，當前半導體行業正經歷再全球化的新階段，也就是過去國際合作規則迅速瓦解，各國都追求把控產業鏈，促使晶片本地製造。

去年12月中旬，美國將36家陸企納入「貿易黑名單」，包括中芯國際、長江存儲、寒武紀等。