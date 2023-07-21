過去幾年高雄房市相當熱絡，但從去年開始進入升息循環，加上政府打房措施一波又一波，使得高雄房市快速冷卻，近期更出現「急售、賠售、含淚賠售」等字樣，甚至有屋主砍價47%還是願意賣房，引起關注。

從房仲網站上可以發現，高雄市三民區鼎山家樂福附近3房物件打上「含淚賠售」字眼，文化中心附近套房也打出賠售字樣，楠梓區預售屋也出現急售願意小賠的狀況。

此外，賠售物件中更出現降價幅度超過47%，接近腰斬的案子，可說是近年來少見。對此，ETtoday報導，高雄市房屋市調協會理事長黃詩萱分析指出，帶有賠售字眼的物件，除了是吸引購屋族點閱的方式外，也有下重手刺激成交的意味，至於中古物件本身是否為賠售？民眾仍須觀察周邊實價紀錄，參考市場成交行情做出判斷。

至於預售屋平轉案件增多的狀況，黃詩萱提到，民眾可以從預售合約書觀察是否為平轉價格，但一半正常的投資客，平轉不賺錢比較少見，但若是持有多間預售案，或是當初取得成本偏高，可能以處理資產的角度平轉。