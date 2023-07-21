疫情過去推升美國房市火熱，但如今因房貸利率不斷上升，在買家不願進場情況下，美國房市反轉向下，多利蘭茲房地產CEO多利示警，舊金山房市正面臨災難。

綜合外媒報導，多利蘭茲房地產（Dolly Lenz Real Estate）CEO多利（Dolly Lenz）和傑霓（Jenny Lenz）母女檔，一同上《克萊曼倒數計時》節目，多利提到，舊金山曾經是她個人和客戶最喜愛的城市，但該區房地產業如今成了一場災難，她擔憂飯店廉價出售的骨牌效應。

多利透露，舊金山一些大型飯店業者已經決定放棄繼續經營，「我支付15億美元，你給我7億美元的貸款，但我現在付不起了，你也不會提供再融資。」

像是公園酒店及度假村公司（Park Hotels & Resorts Inc.），在今年6月宣布停止支付一項7.25億美元的貸款，該貸款用於擔保旗下希爾頓舊金山聯合廣場飯店，以及帕克55舊金山飯店，理由是，這座加州城市正面臨好幾項重大挑戰。

多利蘭茲房地產總監傑霓說，我們擔心上述這種情況會引發連鎖反應，銀行恐怕不得不收回這些飯店並快速出售，如此一來將導致供應上升，進而壓低價格。