英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴清德爭議言論，引發熱議。前駐紐西蘭代表介文汲20日在《新聞大白話》節目指出，阿扁曾被美國視為不受控的麻煩製造者，後來還把扁留給兒子的豪宅拍賣，言明是貪汙所得歸還中華民國政府。賴清德已經跟陳水扁很像了，還被CSIS專家評為缺乏外交敏銳度，講白了就是外交無知。外長吳昭燮還出來否認，但沒有好處，這次消費白宮，美方已經提出嚴重警告。

「美國人對陳水扁餘悸猶存！」介文汲提到，陳水扁對美國人做過承諾，後來又反悔，當場食言而肥，美國人對他非常非常感冒。陳水扁第二任到了後期，美國已經很清楚地把陳水扁視為麻煩製造者，這在華府每個人都知道，陳水扁另外一個名字就是「trouble maker」！到第二任後期，美國對陳水扁政府只有兩個字：「no surprise」，不要給我意外！因為陳水扁天天搞意外，否則你以為他兒子在瑞士的秘密帳戶被公開，有那麼簡單嗎？

介文汲說，事情沒那麼簡單，還有更精彩的，陳水扁都關到監獄裡面了，美國政府在整個案件結束以後，公布說「這個家族是貪汙家族！」然後把他兒子在美國紐約跟維吉尼亞的各一棟豪宅，美國給他沒收！拍賣！然後賣的錢一部份留在美國，一部份還給中華民國政府，他說這是貪腐政治人物的貪腐所得，錢我幫你們主持正義，把它賣掉了，把貪汙的錢還給台灣人民，這是美國對一個麻煩製造者、中華民國前總統的作為。

「賴清德事實上很多地方已經跟陳水扁很像了！」介文汲指出，美國只是還沒有說你是麻煩製造者，但是已經在說「no surprise」。這句話美國已經很久沒有用了。吳釗燮講了一堆否認，只能說在幫倒忙。「你看著好了，你這樣子跟美國人硬著幹，你基本上是得不到好處的！」

介文汲直言，除了這個報導之外，美國的專家怎麼講？CSIS的布蘭切特說，賴清德的這番言論，不僅毫無益處，還加劇了華府部分專家對其外交政策敏銳度低落的擔憂！講對賴清德團隊外交政策敏銳度的擔憂，這句話是文謅謅的，「就是說你根本外交無知啊！你還選總統？」

「你以為美國是這麼好消費的嗎？」介文汲強調，你在選總統，對著一個全國宜蘭旅外同鄉後援會，住在美國、住在外國的一群宜蘭同鄉回來，他幾號講了這句話？7月10日，現在7月20日。就外交角度來講，10天就已經上報的事，這已經是非常緊急、非常嚴重的事情，才會這麼快的反應。這是對賴清德嚴重的警告，居然吳釗燮出來說沒有這種事，企圖緩頰。

介文汲表示，美國人也講得很清楚，他說我這樣做，是不希望有人覺得我在影響你的選舉，但不表示我不會在必要的時候再發聲！所以賴清德根本不夠格選這個總統，消費外國、消費白宮，他難道不知道後果嗎？他的團隊沒有一個人知道嗎？「真的就是，不是無知，就是傲慢！」