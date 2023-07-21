副總統、民進黨總統參選人賴清德8月將訪友邦巴拉圭，期間過境美國行程成為注目焦點。媒體人唐湘龍日前指出，賴將會受到空前黯淡冷遇。前立委郭正亮20日在《新聞大白話》節目強調，美中正在從全面競爭關係，走入有競爭也有合作的關係，在高層會面前不想有變數的時候，賴清德就成為最倒楣的犧牲者。大陸不讓美國用台灣牌，所以賴清德訪美待遇不可能高於蔡英文，侯友宜跟柯文哲都可以去華府，但賴不能去。

「到了10月、11月會逐漸明朗，到底哪一些可以放，哪一些要繼續制裁？」郭正亮提到，「所以這中間，最倒楣的就是賴清德！」因為美方就認為「no surprise」，這中間你不要給我製造任何變數。因為美國跟中國大陸現在正在從全面競爭的關係，要走入有競爭也有合作的關係。

郭正亮指出，在這裡面，中國大陸無論如何不要讓美國使用台灣牌，所以他就盯著台灣牌在看，看你要不要用？中共中央外事委辦公室主任王毅跟白宮國安顧問蘇利文那次在維也納，將近8個小時的談話，有很多時間可能就是在談台灣問題，所以他現在就開始出招了，說你這裡不能做，那裡不能做。所以你才會聽到，賴清德訪美的待遇，可能就是不能高於蔡英文。

「只是可能更嚴格！」郭正亮強調，比如說你不只聯邦官員見不到，而且可能僑宴只有一場，而且又不能公開。然後去跟來都只有一個點，那可以商量說，是不是在阿靈頓那邊下飛機，因為那裡離AIT總部比較近。但到現在還是不准，因為他就認為不可能，認為你現在還是走蔡英文的路線，去程去紐約，回程去洛杉磯，這樣等於是都沒有辦法去華府圈。這個當然就是他不願意的事，因為侯友宜跟柯文哲都可以去華府！

郭正亮直言，他就卡在他是副總統，而現在又是美中不想有變數的時候，所以你在這中間，就變成一個犧牲者了！