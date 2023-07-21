影星吳彥祖出生於美國，年輕時至香港出演多部作品，晉升一線演員，近年來即使將演藝重心移往好萊塢，在華語世界仍頗有知名度，14日他突然透露人就在台灣，還和21歲男星劉敬一同逛夜市，緊接著又飛到香港，今(20)日發出多張由下往上拍的死亡角度自拍照，仍無損超高顏值，令粉絲猛誇：「這角度也只有你敢拍！」

吳彥祖今日表示香港對他而言意義十分重大：「今天擁有的一切都歸功於它，剛到的時候還是個21歲的傻男孩，是這個地方讓我找到了自我、給了從未夢想過的東西，讓我看到了不敢想像能看到的事。」也表示在香港生活20年，如今近4年重返故地頗為激動：「香港的風景、聲音、氣味都和我記憶裡的一模一樣，最重要的是，我還見到多年未見的老朋友們」，並直呼：「香港在我心裡，永遠都是特别的。雖然這是一次短途旅程，但已經迫不及待想再回來拍電影了！」

從附上的照片中，可知吳彥祖去了不少地方逛，即使以死亡角度自拍，凸顯超高髮際線，眼睛炯炯有神的他，模樣依然相當英俊，讓粉絲大讚：「阿祖真是毫無偶像包袱，是不是只有擁有宇宙頂級顏值的人，才能這麼不在乎角度」、「死亡角度，帥哥就是任性啊」、「真正的帥哥不在乎角度，你最好多拍電影！」

吳彥祖近來有一張素顏照在陸網瘋傳，照片中他穿了一件白Tee，髮際線超高的他露出飽滿的額頭，還長出大肚腩，不過後來有吳彥祖的粉絲曬出他最近出席活動的照片，強調「照片被惡意P圖」，並稱：「吳彥祖一直以來顏值都相當能打，只要鏡頭正常點，顏值從沒掉過線」，讓其他粉絲大讚：「總有人喜歡亂P圖，安的是什麼心」、「他只是老了，但還是那麼帥」、「還是我們的偶像！」