昨（20）日晚間10時許，新北市蘆洲區民族路發生一起墜樓案件，1名25歲黃姓男子不明原因自6頂樓墜樓，4樓住戶聽見聲音查看發現報案，警消獲報到場，發現黃男肢體多處擦挫傷、意識對疼痛有反應，救護人員立即將人送往台北市新光醫院搶救，至於詳細墜樓原因有待釐清。

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